Дмитрия Медведева с партактивом в Южно-Сахалинске генеральный директор ЗАО «Заречное», член Генерального Совета Партии, секретарь местного отделения Партии Валентина Баранская предложила рассмотреть возможность разработки и реализации специальной программы – «Стажировки выпускников аграрных вузов страны на Дальнем Востоке в целом и в Сахалинской области». ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На встрече Председателя «Единой России», премьер-министрас партактивом в Южно-Сахалинске генеральный директор ЗАО «Заречное», член Генерального Совета Партии, секретарь местного отделения Партиипредложила рассмотреть возможность разработки и реализации специальной программы – «Стажировки выпускников аграрных вузов страны на Дальнем Востоке в целом и в Сахалинской области».

По её словам, для Сахалина важно не только выйти на самообеспечение, особенно по ключевым категория продуктов питания, но и расширить экспорт своих товаров. «В Сахалинской области в настоящее время успешно реализуются целый ряд инвестиционных проектов: строительство ферм молочного направления, свинокомплекса, птицефабрики и других. Планируется, что все объекты к 2020 году начнут работать в полную силу. Однако есть риск, что все эти производства столкнутся с серьёзным дефицитом квалифицированных кадров», – отметила Баранская.

В связи с этим она предложила рассмотреть возможность разработки и реализации специальной программы – «Стажировки выпускников аграрных вузов страны на Дальнем Востоке в целом и в Сахалинской области». «Здесь они смогут применить свои полученные знания на практике, получить уникальный опыт. Многие из них, как мы уверены, увидят перспективы профессионального роста, тем самым внесут огромный вклад в развитие АПК Сахалинской области и останутся здесь работать», – заявила она.

По словам Медведева, Сахалин - благоприятная в плане развития экономики территория. «В современных условиях он должен кормить себя сам. Не обязательно закупать овощи и мясо на материке. Сельхозпроекты на Сахалине исключительно важны, они будут создавать необходимую прочность экономической базе региона», – подчеркнул Председатель Партии.

В связи с этим он убеждён, что на Сахалин должны приезжать грамотные специалисты, которые владеют новыми технологиями. «Идею стажировки я поддерживаю. Нужно определить необходимый набор университетов, а региональному руководству подумать, какие договоры можно было бы заключить, кого направлять на стажировку. Нам понятно, что без таких специалистов сельское хозяйство на Сахалине функционировать не может. Поручение нашему профильному министерству я дам», – резюмировал Медведев.