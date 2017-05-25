Росстандарт информирует об отзыве 42 269 автомобиля Nissan Almera
25.05.2017, 15:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 42 269 транспортных средств марки Nissan Almera. Программа мероприятий представлена ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющимся официальным представителем Nissan на российском рынке.
Отзыву подлежат автомобили, произведённые с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва автомобилей является выявленный дефект во время сборки автомобиля. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадёжно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стёкла от кузова. В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей Nissan Almera, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На транспортных средствах Nissan Almera будет проведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, произведённые с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва автомобилей является выявленный дефект во время сборки автомобиля. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадёжно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стёкла от кузова. В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей Nissan Almera, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На транспортных средствах Nissan Almera будет проведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.