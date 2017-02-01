Росстандарт напомнил об ответственности за подделку свидетельств о поверке приборов учёта в сфере ЖКХ
01.02.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предупреждает о том, что наряду с ростом числа компаний и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в области обеспечения единства измерений и предлагающих услуги по поверке и калибровке средств измерений, участились также случаи мошенничества, связанные с выдачей и использованием подделок свидетельств о поверке приборов учёта.
При этом нередко на поддельных документах используются наименования заслуживающих доверие потребителей организаций, в первую очередь - государственных научных метрологических институтов и региональных центров метрологии.
Рост такого вида мошенничества стимулируют и сами владельцы средств измерений, желая сэкономить на метрологическом обеспечении и не понимая ответственность за использование фальсификата. Соответственно, спрос на услуги по оформлению свидетельств о поверке с нарушением действующего российского законодательства вызывает предложения недобросовестных компаний и предпринимателей.
Напомним, что свидетельство о поверке является официальным документом, дающим право применения средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. В связи с этим к лицам, осуществляющим использование, изготовление или сбыт поддельных документов, могут быть применены меры наказания, предусмотренные соответствующей статьей 327 Уголовного кодекса РФ, вплоть до лишения свободы.
На текущий момент уже сложился успешный опыт судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за подделку свидетельств о поверке средств измерений в сфере ЖКХ.
Владельцы свидетельств о поверке и сертификатов о калибровке всегда могут проверить и подтвердить их подлинность, обратившись в официально аккредитованную метрологическую организацию, чье название указано в документе.
При этом нередко на поддельных документах используются наименования заслуживающих доверие потребителей организаций, в первую очередь - государственных научных метрологических институтов и региональных центров метрологии.
Рост такого вида мошенничества стимулируют и сами владельцы средств измерений, желая сэкономить на метрологическом обеспечении и не понимая ответственность за использование фальсификата. Соответственно, спрос на услуги по оформлению свидетельств о поверке с нарушением действующего российского законодательства вызывает предложения недобросовестных компаний и предпринимателей.
Напомним, что свидетельство о поверке является официальным документом, дающим право применения средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. В связи с этим к лицам, осуществляющим использование, изготовление или сбыт поддельных документов, могут быть применены меры наказания, предусмотренные соответствующей статьей 327 Уголовного кодекса РФ, вплоть до лишения свободы.
На текущий момент уже сложился успешный опыт судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за подделку свидетельств о поверке средств измерений в сфере ЖКХ.
Владельцы свидетельств о поверке и сертификатов о калибровке всегда могут проверить и подтвердить их подлинность, обратившись в официально аккредитованную метрологическую организацию, чье название указано в документе.