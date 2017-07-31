Росстандартом подведены итоги проверок за I полугодие 2017 г.
31.07.2017, 19:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках выполнения функций по государственному метрологическому надзору и государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подведены итоги работы за 1 полугодие текущего года.
В настоящий момент ведомству поднадзорны 11 технических регламентов Таможенного союза, в том числе такие сферы, как: топливо, колёсные транспортные средства и их компоненты, низковольтное оборудование, машины и оборудование, сельскохозяйственная техника, смазочные материалы.
За I полугодие 2017 года проведено более 4,25 тыс. проверок. Основаниями для проведения 2,9 тыс. из них стало поступление информации от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, федеральных органов исполнительной власти о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В рамках государственного метрологического надзора проводились проверки организаций, осуществляющих производство, хранение и реализацию нефтепродуктов; предприятий, выполняющих измерения, при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; учреждений здравоохранения; организаций, осуществляющих мониторинг атмосферного воздуха, контроль радиационной обстановки на территории Российской Федерации; центров фиксаций нарушений правил дорожного движения при местной администрации. Всего проверено около 3 тыс. таких предприятий, доля установленных нарушений составила 35%.
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов проверено около 1,5 тыс. предприятий, осуществляющих выпуск в обращение и обращение подконтрольной продукции, доля нарушений из них составила 27%.
Основная доля нарушений в данной части приходилась на несоответствие установленным нормам показателей качества и безопасности электрической энергии (32,7%), нефтепродуктов (23,3%), цемента (39%) и компонентов колёсных транспортных средств (13,4%).
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" Росстандарт информирует о продукции, не соответствующей установленным требованиям и использование которой создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. С подробной аналитической справкой о результатах проведённых проверок можно ознакомиться в приложении.
В настоящий момент ведомству поднадзорны 11 технических регламентов Таможенного союза, в том числе такие сферы, как: топливо, колёсные транспортные средства и их компоненты, низковольтное оборудование, машины и оборудование, сельскохозяйственная техника, смазочные материалы.
За I полугодие 2017 года проведено более 4,25 тыс. проверок. Основаниями для проведения 2,9 тыс. из них стало поступление информации от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, федеральных органов исполнительной власти о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В рамках государственного метрологического надзора проводились проверки организаций, осуществляющих производство, хранение и реализацию нефтепродуктов; предприятий, выполняющих измерения, при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; учреждений здравоохранения; организаций, осуществляющих мониторинг атмосферного воздуха, контроль радиационной обстановки на территории Российской Федерации; центров фиксаций нарушений правил дорожного движения при местной администрации. Всего проверено около 3 тыс. таких предприятий, доля установленных нарушений составила 35%.
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов проверено около 1,5 тыс. предприятий, осуществляющих выпуск в обращение и обращение подконтрольной продукции, доля нарушений из них составила 27%.
Основная доля нарушений в данной части приходилась на несоответствие установленным нормам показателей качества и безопасности электрической энергии (32,7%), нефтепродуктов (23,3%), цемента (39%) и компонентов колёсных транспортных средств (13,4%).
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" Росстандарт информирует о продукции, не соответствующей установленным требованиям и использование которой создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. С подробной аналитической справкой о результатах проведённых проверок можно ознакомиться в приложении.
Источник: Росстандарт