"Ростех" переведёт долг АВТОВАЗа в акции
28.12.2016, 12:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкорпорация "Ростех" конвертирует в акции весь долг АВТОВАЗа в 51 млрд рублей, заявил её глава Сергей Чемезов. Это пройдёт в рамках второго этапа докапитализации, который начнётся в январе-феврале и завершится в июле.
Кроме того, в ходе этого этапа альянс Renault-Nissan также конвертирует заем АВТОВАЗа на 34 млрд рублей в акции. После этого у Alliance Rostec Auto B.V. (владеет 74,51% акций компании) будет "около 95%" АВТОВАЗа, и у "Ростеха" сохранится блокирующий пакет. На этом процесс рекапитализации будет завершён, сказал г-н Чемезов.
Первый этап рекапитализации закончится 29 декабря, общая сумма допэмиссии – в пределах 29,5 млрд рублей. По словам главы "Ростеха", результаты будут объявлены 30 декабря, "тогда мы поймём окончательный результат по участию миноритариев".
Во вторник АВТОВАЗ сообщил о завершении размещения акций по открытой подписке на 26,14 млрд рублей. В рамках допэмиссии размещено 2,9 млрд бумаг по цене 9 рублей за штуку.
Кроме того, в ходе этого этапа альянс Renault-Nissan также конвертирует заем АВТОВАЗа на 34 млрд рублей в акции. После этого у Alliance Rostec Auto B.V. (владеет 74,51% акций компании) будет "около 95%" АВТОВАЗа, и у "Ростеха" сохранится блокирующий пакет. На этом процесс рекапитализации будет завершён, сказал г-н Чемезов.
Первый этап рекапитализации закончится 29 декабря, общая сумма допэмиссии – в пределах 29,5 млрд рублей. По словам главы "Ростеха", результаты будут объявлены 30 декабря, "тогда мы поймём окончательный результат по участию миноритариев".
Во вторник АВТОВАЗ сообщил о завершении размещения акций по открытой подписке на 26,14 млрд рублей. В рамках допэмиссии размещено 2,9 млрд бумаг по цене 9 рублей за штуку.