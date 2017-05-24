ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкорпорация Ростех, российские компании «Оммджи Технолоджи» и «Майнд Лабс» создают прототип унифицированной коммуникационной системы – отечественного аналога Skype с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности.

Разработка ведётся на базе компаний «Булат» - дочерней структуры объединённого холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) и «Ростелекома». Система впервые презентуется в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017», которая проходит в эти дни в г. Иннополис (Республика Татарстан).

Унифицированная система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт с точки зрения информационной безопасности. Она совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети. При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами.

«Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства, - комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – В противовес мы создаём отечественные ИТ-и телеком-продукты, которые гарантировано не содержат “закладок” и хорошо защищены от несанкционированного вмешательства извне. Данная разработка по совокупности функций почти не имеет аналогов в мире, а с точки зрения защиты информации – уникальна в своём роде. Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию в любых удобных форматах».

В разработке используется коммуникационная платформа (мессенджер) OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от компании «Майнд» и программно-аппаратный комплекс компании «Булат», объединяющий сервер многоточечной конференции и оконечное профессиональное оборудование.

В настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа системы. В рамках конференции «ЦИПР 2017» компании-партнёры ведут переговоры о продолжении совместных работ и планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве.