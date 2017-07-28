ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 июля 2017 г. в Барселоне (Испания) пригородный поезд не смог остановиться и врезался в платформу на железнодорожной станции "Французский вокзал", сообщают испанские СМИ.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадало около 50 человек, 20 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ведётся расследование происшествия. Властями города принято решение о переводе линии, на которой произошла авария, на чрезвычайный режим работы. Пассажирам рекомендовано не пользоваться станцией, где случился инцидент.