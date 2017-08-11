Ростуризм предупредил о наличии угрозы безопасности здоровья туристов в Турции
На основании анализа всех имеющихся материалов, обращений пострадавших и выводов экспертов Роспотребнадзор сделал заключение о возникшей в Турецкой Республике угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей, вместе с тем, срочной эвакуации граждан Российской Федерации. Заключение согласовано с МИД России.
В связи со сложившейся ситуацией на основании статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», турист вправе потребовать изменения (в т.ч. направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом фактически понесённые расходы не подлежат удержанию исполнителем.