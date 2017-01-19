ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщают, что в январе на территории Российской Федерации зарегистрировано два завозных случая малярии в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом. В обоих случаях пострадавшие посещали с туристическими целями Индию (штат Гоа), где отмечали укусы комаров.

Малярия широко распространена в тропических регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании.

Ростуризм просит туроператоров оперативно информировать туристов об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания и информировать их о необходимости принятия противомалярийных профилактических мер, предваряющих поездку. Туристов, находящихся на территории стран с жарким климатом, а также россиян, планирующих отдых в подобных странах, Федеральное агентство по туризму просит соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором для посещения регионов с широким распространением малярии, а также незамедлительно обращаться к врачам в случае возникновения недомогания.

К симптомам малярии относится повышение температуры тела, озноб, острая головная боль, слабость и обильное потоотделение.