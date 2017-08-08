ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 августа 2017 года на территории Турецкой Республики произошло землетрясение. Согласно данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, полученным от Генерального консульства России в Анталье, в районе курортного города Бодрум землетрясение достигало силы в 4,9 балла.

В настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях нет. Обращений от российских граждан в Генконсульство в Анталье не поступало.

Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности.

Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации.