ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 августа вечером на острове Искья (Италия) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Подземные толчки привели к обвалам и разрушениям зданий в одном из основных населённых пунктов острова – городе Казамиччола.

Местные СМИ сообщают о гибели одного человека и 25 пострадавших. Специалисты из Неаполя проводят спасательную операцию.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, на данный момент российских граждан среди пострадавших нет. Как сообщается на странице посольства России в Италии в «Твиттер», наличие россиян среди пострадавших при землетрясении выясняется.

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на острове Искья, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, соблюдать требования личной безопасности, следовать указаниям властей.