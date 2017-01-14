Ростуризм составил список лучших прорубей для купания на Крещение
14.01.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ростуризм составил список самых интересных локаций для купания в проруби на Крещение Господне по всей России. В подборке: прорубь с видом на памятник ЮНЕСКО, погружение в ледяные воды Байкала, горячий источник Омской области, святые места Подмосковья и Нижегородской области, а также таинственные подземные озёра.
Во льдах Байкала
Героическим нырком в иордань, организованную на заповедном озере Байкал, в 2017 году можно отметить сразу два праздника: во-первых, непосредственно Крещение Господне, а во-вторых – начало Года заповедников и национальных парков. В линейках предложений местных туроператоров можно найти множество тематических предложений продолжительностью от одного дня до недели, включающих экскурсии, проживание, непосредственно обряд купания, праздничный ужин с кагором и русскую баню. Толщина льда озера Байкал при сильных морозах может достигать полутора метров и выдерживать любой транспорт, при этом ступать на него многие боятся: слишком уж тонким кажется этот лёд из-за своей феноменальной прозрачности.
Прорубь с видом на памятник ЮНЕСКО
Ферапонтов монастырь – единственный на территории Вологодской области памятник ЮНЕСКО – стоит на берегу живописного Бородаевского озера. Прямо у подножия этого древнего монастыря традиционно и организуют иордань. Нырнуть в прорубь в этих краях – несравнимая ни с чем благодать для верующих, ведь Ферапонтово уже много веков является важным центром православного паломничества. Монастырь сегодня не действует. Храм, расписанный Дионисием, можно посетить днём: сегодня он является Музем фресок Дионисия, а службы ведутся в соседнем храме Мартиниана. В церкви также есть один из фрагментов фресок Дионисия, но на время богослужений его закрывают, чтобы не повредить.
Иордань в Заповеднике русского пейзажа
Усадьба Поленово и небольшое соседнее село Бёхово находятся в границах уникального Заповедника русского пейзажа на берегу Оки в Тульской области. Художник Василий Поленов, широко известный благодаря полотнам «Московский дворик» и «Христос и грешница», выбрал эти берега для постройки дома не случайно: вдохновляющих видов здесь хоть отбавляй. По территории заповедника зимой и летом можно совершить конную прогулку, а также посетить главный дом усадьбы, обставленный более 100 лет назад с большим вкусом и немалой изобретательностью. Он удивляет деталями и абсолютной подлинностью. Все дизайнерские находки интерьера сделаны непосредственно Поленовым и его семьёй. Всего в паре километров от главного дома – село Бёхово с храмом, построенным по эскизам художника и на его деньги для местных жителей. Близ храма есть святой источник, а неподалёку от него ежегодно на Крещение оборудуют спуск в ледяной ручей.
Недалеко от Поленово – в Приволье – находится первый в России локаворский ресторан, все блюда которого готовятся исключительно из местных продуктов. Также неподалёку располагается усадьбаДворяниново, принадлежавшая великому русскому исследователю Андрею Болотову, приучившему всю Россию к картофелю и помидорам, а также изобретшему кодовый замок. В Дворяниново можно с комфортом поселиться в загородном отеле, прокатиться на лыжах в соседнее село Ченцово, посетить ферму, частную пивоварню и небольшую сыроварню, купить настоящее деревенское варенье и даже тульский кальвадос.
Горячие окрестности Омска
В Омской области, несмотря на настоящие сибирские морозы, ежегодно окунуться в прорубь решаются несколько десятков тысяч человек. Всего для этих целей в регионе будет оборудовано 40 купелей. А вот на территории Ачаирского женского монастыря, что недалеко от Омска, есть купель, кардинально отличная от всех прочих в регионе. Температура воды в источнике - 36,6 °C, то есть равна температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые сильные морозы. Ее освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Ачаир. Вода богата бромом, ортоборной и метакремниевой кислотами, которые благотворно влияют на здоровье человека. Окунуться можно в любое время, а в Крещение к химической пользе вод источника прибавляется духовная.
Дивеево
Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области – место особого магнетизма. Вокруг монастыря тянется уникальная святыня православной церкви – канавка, по которой, как гласит предание, прошла Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский - основатель монастыря, - гооворил: «Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево, ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево». После праздничного богослужение и крестного хода здесь можно будет погрузиться в одну из купелей местных святых источников.
Зарайск
Зарайск – городок на южном рубеже Московской области в 145 километрах от Столицы. Главная местная достопримечательность – самый маленький в стране Кремль, окутанный множеством легенд. Первое летописное упоминание города случилось в 1146 году, тогда его называли по реке – градом Осетром. Сегодня в городе хранится несколько значимых православных святынь, как, например, древняя икона Николы Зарайского, а также есть святой источник Белый Колодец с оборудованной купелью. Посетить этот форпост Московского княжества в большой православный праздник предлагает множество отечественных туроператоров.
Во льдах Байкала
Героическим нырком в иордань, организованную на заповедном озере Байкал, в 2017 году можно отметить сразу два праздника: во-первых, непосредственно Крещение Господне, а во-вторых – начало Года заповедников и национальных парков. В линейках предложений местных туроператоров можно найти множество тематических предложений продолжительностью от одного дня до недели, включающих экскурсии, проживание, непосредственно обряд купания, праздничный ужин с кагором и русскую баню. Толщина льда озера Байкал при сильных морозах может достигать полутора метров и выдерживать любой транспорт, при этом ступать на него многие боятся: слишком уж тонким кажется этот лёд из-за своей феноменальной прозрачности.
Прорубь с видом на памятник ЮНЕСКО
Ферапонтов монастырь – единственный на территории Вологодской области памятник ЮНЕСКО – стоит на берегу живописного Бородаевского озера. Прямо у подножия этого древнего монастыря традиционно и организуют иордань. Нырнуть в прорубь в этих краях – несравнимая ни с чем благодать для верующих, ведь Ферапонтово уже много веков является важным центром православного паломничества. Монастырь сегодня не действует. Храм, расписанный Дионисием, можно посетить днём: сегодня он является Музем фресок Дионисия, а службы ведутся в соседнем храме Мартиниана. В церкви также есть один из фрагментов фресок Дионисия, но на время богослужений его закрывают, чтобы не повредить.
Иордань в Заповеднике русского пейзажа
Усадьба Поленово и небольшое соседнее село Бёхово находятся в границах уникального Заповедника русского пейзажа на берегу Оки в Тульской области. Художник Василий Поленов, широко известный благодаря полотнам «Московский дворик» и «Христос и грешница», выбрал эти берега для постройки дома не случайно: вдохновляющих видов здесь хоть отбавляй. По территории заповедника зимой и летом можно совершить конную прогулку, а также посетить главный дом усадьбы, обставленный более 100 лет назад с большим вкусом и немалой изобретательностью. Он удивляет деталями и абсолютной подлинностью. Все дизайнерские находки интерьера сделаны непосредственно Поленовым и его семьёй. Всего в паре километров от главного дома – село Бёхово с храмом, построенным по эскизам художника и на его деньги для местных жителей. Близ храма есть святой источник, а неподалёку от него ежегодно на Крещение оборудуют спуск в ледяной ручей.
Недалеко от Поленово – в Приволье – находится первый в России локаворский ресторан, все блюда которого готовятся исключительно из местных продуктов. Также неподалёку располагается усадьбаДворяниново, принадлежавшая великому русскому исследователю Андрею Болотову, приучившему всю Россию к картофелю и помидорам, а также изобретшему кодовый замок. В Дворяниново можно с комфортом поселиться в загородном отеле, прокатиться на лыжах в соседнее село Ченцово, посетить ферму, частную пивоварню и небольшую сыроварню, купить настоящее деревенское варенье и даже тульский кальвадос.
Горячие окрестности Омска
В Омской области, несмотря на настоящие сибирские морозы, ежегодно окунуться в прорубь решаются несколько десятков тысяч человек. Всего для этих целей в регионе будет оборудовано 40 купелей. А вот на территории Ачаирского женского монастыря, что недалеко от Омска, есть купель, кардинально отличная от всех прочих в регионе. Температура воды в источнике - 36,6 °C, то есть равна температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые сильные морозы. Ее освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Ачаир. Вода богата бромом, ортоборной и метакремниевой кислотами, которые благотворно влияют на здоровье человека. Окунуться можно в любое время, а в Крещение к химической пользе вод источника прибавляется духовная.
Дивеево
Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области – место особого магнетизма. Вокруг монастыря тянется уникальная святыня православной церкви – канавка, по которой, как гласит предание, прошла Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский - основатель монастыря, - гооворил: «Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево, ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево». После праздничного богослужение и крестного хода здесь можно будет погрузиться в одну из купелей местных святых источников.
Зарайск
Зарайск – городок на южном рубеже Московской области в 145 километрах от Столицы. Главная местная достопримечательность – самый маленький в стране Кремль, окутанный множеством легенд. Первое летописное упоминание города случилось в 1146 году, тогда его называли по реке – градом Осетром. Сегодня в городе хранится несколько значимых православных святынь, как, например, древняя икона Николы Зарайского, а также есть святой источник Белый Колодец с оборудованной купелью. Посетить этот форпост Московского княжества в большой православный праздник предлагает множество отечественных туроператоров.