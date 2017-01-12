Росздравнадзор пресёк незаконную деятельность трёх медицинских центров китайской медицины
12.01.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения за четыре месяца пресекла незаконную деятельность трех медицинских центров китайской медицины в городе Сочи («Цветок долголетия»), в Московской области («Центр долголетия») и в Москве («ЦИН ДАО»).
В конце августа 2016 года территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю принял участие в проверке ЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении ООО «Центр китайской медицины «Цветок долголетия», где пациентов лечили лекарствами неизвестного происхождения иностранные лица, не имеющие допуск к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ.
В ходе надзорных мероприятий в деятельности медорганизации были выявлены грубые нарушения законодательства Российской Федерации. В частности, у руководства центра (генерального директора, исполнительного директора и заместителя руководителя) отсутствовали документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования.
Сеансы массажа и иглорефлексотерапии пациентам проводили граждане Китайской Народной Республики, не имеющие допуска к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ. Также в учреждении зафиксированы факты изготовления и продажи лекарственных препаратов неизвестного происхождения: в помещениях обнаружены дозированные фасовочные пакеты с растительным сырьем без маркировки и около 150 емкостей с растительным сырьем. Как удалось выяснить проверяющим, врачи медучреждения назначали комбинацию самостоятельно расфасованных лекарственных трав пациентам, десятидневный курс «траволечения» которым обходился почти в 20 тысяч рублей.
В конце августа 2016 года территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю принял участие в проверке ЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении ООО «Центр китайской медицины «Цветок долголетия», где пациентов лечили лекарствами неизвестного происхождения иностранные лица, не имеющие допуск к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ.
В ходе надзорных мероприятий в деятельности медорганизации были выявлены грубые нарушения законодательства Российской Федерации. В частности, у руководства центра (генерального директора, исполнительного директора и заместителя руководителя) отсутствовали документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования.
Сеансы массажа и иглорефлексотерапии пациентам проводили граждане Китайской Народной Республики, не имеющие допуска к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ. Также в учреждении зафиксированы факты изготовления и продажи лекарственных препаратов неизвестного происхождения: в помещениях обнаружены дозированные фасовочные пакеты с растительным сырьем без маркировки и около 150 емкостей с растительным сырьем. Как удалось выяснить проверяющим, врачи медучреждения назначали комбинацию самостоятельно расфасованных лекарственных трав пациентам, десятидневный курс «траволечения» которым обходился почти в 20 тысяч рублей.