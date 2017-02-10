Росздравнадзор выявил грубые нарушения в деятельности Кемеровской станции скорой медпомощи
10.02.2017, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области закончил внеплановую проверку ГБУЗ КО «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи».
Поводом к организации надзорных мероприятий стали сообщения СМИ, согласно которым бригада скорой помощи в ночь с 31 января 2016 года на 1 января 2017 года приехала к рожающей женщине спустя несколько часов после вызова (мужу пришлось самостоятельно принимать роды на дому).
По результатам проведенной проверки комиссией Росздравнадзора выявлены грубые нарушения законодательства в деятельности учреждения:
- во время родов пациентка не была обеспечена медицинской помощью и не доставлена в медицинскую организацию;
- фельдшер выездной бригады ССМП не сообщил в оперативный отдел о невыполнении вызова;
- время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме составило 2 часа 4 мин (в соответствии с Правилами – 20 минут);
- приехавшей бригадой скорой помощи не была проведена медицинская эвакуация женщины после родов до машины ССМП на носилках;
- администрацией учреждения не был проведен сбор оперативной статистической информации, её анализ и принятие решений по обеспечению своевременного выполнения вызова.
Таким образом, ГБУЗ КО «ККССМП» не была оказана экстренная медицинская помощь роженице, что является грубым нарушением прав граждан на получение доступной, качественной и эффективной медицинской помощи.
Поводом к организации надзорных мероприятий стали сообщения СМИ, согласно которым бригада скорой помощи в ночь с 31 января 2016 года на 1 января 2017 года приехала к рожающей женщине спустя несколько часов после вызова (мужу пришлось самостоятельно принимать роды на дому).
По результатам проведенной проверки комиссией Росздравнадзора выявлены грубые нарушения законодательства в деятельности учреждения:
- во время родов пациентка не была обеспечена медицинской помощью и не доставлена в медицинскую организацию;
- фельдшер выездной бригады ССМП не сообщил в оперативный отдел о невыполнении вызова;
- время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме составило 2 часа 4 мин (в соответствии с Правилами – 20 минут);
- приехавшей бригадой скорой помощи не была проведена медицинская эвакуация женщины после родов до машины ССМП на носилках;
- администрацией учреждения не был проведен сбор оперативной статистической информации, её анализ и принятие решений по обеспечению своевременного выполнения вызова.
Таким образом, ГБУЗ КО «ККССМП» не была оказана экстренная медицинская помощь роженице, что является грубым нарушением прав граждан на получение доступной, качественной и эффективной медицинской помощи.