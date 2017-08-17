Русло реки Кедровка в Хасанском районе расчистили приморские спасатели
17.08.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа спасателей краевой поисково-спасательной службы расчистила русло реки Кедровка от нанесённых деревьев и мусора в результате стихии.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, приморские спасатели разобрали заторы из нанесённых деревьев и мусора в русле реки Кедровка вблизи села Занадворовка Хасанского района.
«После спада воды в реке спасатели смогли приступить к работам. В результате разобрали два затора, убрав около 12 кубометров деревьев», – уточнили в ведомстве.
Кроме этого, территория вблизи моста через реку очищена от кустарника и мелких деревьев. По мнению специалистов, эти меры позволят в будущем избежать подтопления села Занадворовка.
Всего сейчас в пострадавших от наводнения районах задействовано почти 2,5 тысячи человек, 427 единиц техники, 74 плавсредства, три вертолёта.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на спасение людей и ликвидацию последствий стихии. Отметим, первые выплаты жители подтопленных районов начали получать в субботу, 12 августа.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, приморские спасатели разобрали заторы из нанесённых деревьев и мусора в русле реки Кедровка вблизи села Занадворовка Хасанского района.
«После спада воды в реке спасатели смогли приступить к работам. В результате разобрали два затора, убрав около 12 кубометров деревьев», – уточнили в ведомстве.
Кроме этого, территория вблизи моста через реку очищена от кустарника и мелких деревьев. По мнению специалистов, эти меры позволят в будущем избежать подтопления села Занадворовка.
Всего сейчас в пострадавших от наводнения районах задействовано почти 2,5 тысячи человек, 427 единиц техники, 74 плавсредства, три вертолёта.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на спасение людей и ликвидацию последствий стихии. Отметим, первые выплаты жители подтопленных районов начали получать в субботу, 12 августа.
Источник: http://primorsky.ru