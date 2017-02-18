Рустам Минниханов встретился с гендиректором "Минского тракторного завода"
18.02.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Со стороны Татарстана во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, советник Президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов и другие.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Со стороны Татарстана во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, советник Президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов и другие.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере поставок готовой техники, а также кооперации в части производства сельхозтехники, в том числе различных моделей тракторов.
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