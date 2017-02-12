СФ призвал международное сообщество к коллективным действиям в отношении КНДР
12.02.2017, 19:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Действия международного сообщества после пуска ракеты КНДР должны быть коллективными, односторонние действия со стороны США, Южной Кореи или Японии окажутся лишь дополнительным фактором нагнетания напряжённости, заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.
«Сейчас самое главное, чтобы все последующие действия международного сообщества оставались коллективными - в рамках либо Совбеза ООН, либо механизма 5+1», - отметил сенатор.
По мнению Косачева, «любые односторонние действия, будь то со стороны США, Южной Кореи или Японии окажутся лишь дополнительным фактором нагнетания напряжённости, и без того достаточно высокой».
Сенатор убеждён, что КНДР должна выполнять решение Совета Безопасности ООН и никаких оснований модифицировать эту позицию нет.
«Позиция России совпадает полностью с позицией остальных членов СБ ООН, изложенной в резолюции 2321 от 30 ноября прошлого года: «КНДР не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий, а также должна приостановить все виды деятельности, связанные с её программой баллистических ракет, и восстановить прежние обязательства по мораторию на пуск ракет», - подчеркнул Косачёв.
Напомним, о пуске баллистической ракеты КНДР стало известно в воскресенье, 12 февраля. Она была запущена с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты.
«Сейчас самое главное, чтобы все последующие действия международного сообщества оставались коллективными - в рамках либо Совбеза ООН, либо механизма 5+1», - отметил сенатор.
По мнению Косачева, «любые односторонние действия, будь то со стороны США, Южной Кореи или Японии окажутся лишь дополнительным фактором нагнетания напряжённости, и без того достаточно высокой».
Сенатор убеждён, что КНДР должна выполнять решение Совета Безопасности ООН и никаких оснований модифицировать эту позицию нет.
«Позиция России совпадает полностью с позицией остальных членов СБ ООН, изложенной в резолюции 2321 от 30 ноября прошлого года: «КНДР не должна производить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий, а также должна приостановить все виды деятельности, связанные с её программой баллистических ракет, и восстановить прежние обязательства по мораторию на пуск ракет», - подчеркнул Косачёв.
Напомним, о пуске баллистической ракеты КНДР стало известно в воскресенье, 12 февраля. Она была запущена с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты.