ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В соответствии с законодательством Российской Федерации определение размера должностного оклада и годового вознаграждения директоров федеральных государственных унитарных предприятий отнесено к компетенции органов исполнительной власти, которым подведомственны данные предприятия.

Так, следствием установлено, что в марте 2014 года руководством Минкомсвязи России Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с генеральным директором подведомственного министерству ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад генерального директора ФГУП «Почта России».

В апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован.

В результате за счёт средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР будет дана процессуальная оценка действиям всех лиц, повлекшим причинение ущерба ФГУП «Почта России».