ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК России продолжается расследование преступлений, совершённых украинскими военнослужащими.

В связи с новыми обстрелами гражданского населения Донбасса, которые произошли в период с 3 по 10 марта 2017 года, возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). По данным следствия, военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы руководителей указанных ведомств, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения (калибра не менее 122 мм) объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населённых пунктах Донецкой области. В результате было разрушено и повреждено более 50 жилых домов и других зданий в городах Донецк, Докучаевск, Горловка и близлежащих к ним населенных пунктах.

Кроме того, продолжается установление преступных действий лиц, которые уже являются фигурантами уголовных дел, расследуемых Следственным комитетом. В частности, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении командира 53 отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины полковника Александра Грузевича. На данном этапе следствию удалось установить дополнительные эпизоды его преступлений, а также еще одного его соучастника – командира 43 отдельного мотопехотного батальона 53 отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Сергея Мацейко, находившегося в подчинении Грузевича. По данным следствия, в апреле-июле 2016 года указанные лица, а также другие украинские военнослужащие во исполнение преступных приказов высшего военного руководства своей страны осуществляли артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашённой Донецкой народной республике. В результате этих преступлений были разрушены жилые дома и другие гражданские объекты в городе Горловке.

В настоящее время Следственный комитет продолжает устанавливать иные эпизоды преступлений украинских военнослужащих против гражданского населения Донбасса. Все эти факты фиксируются в материалах уголовного дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны, объём которого составляет на данный момент более 5400 томов.