СКР завёл дело по факту крушения вертолёта в Стамбуле, на котором находились россияне
12.03.2017, 09:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации из средств массовой информации поступило сообщение о крушении в Турецкой Республике вертолёта, повлекшем наступление смерти четырех граждан Российской Федерации, проживавших в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).
По данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось 4 гражданина Российской Федерации, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле Турецкой Республики произошло крушение вертолёта.
В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий.
В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических, экспертиз. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.
По данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось 4 гражданина Российской Федерации, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле Турецкой Республики произошло крушение вертолёта.
В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий.
В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических, экспертиз. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.