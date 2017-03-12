ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации из средств массовой информации поступило сообщение о крушении в Турецкой Республике вертолёта, повлекшем наступление смерти четырех граждан Российской Федерации, проживавших в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).

По данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось 4 гражданина Российской Федерации, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле Турецкой Республики произошло крушение вертолёта.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий.

В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических, экспертиз. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.