ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефёдовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В соответствии с действующим законодательством, в компетенцию министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефёдову, как заместителя министра, возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе, отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Ещё в 2008 году между министерством и М.Акперовым был заключён договор аренды земельного участка. В свою очередь сотрудники министерства должны осуществлять контроль за исполнением условий договора. В 2015-2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчинённые передали Нефёдовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефёдова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нём реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Также необходимо отметить, что заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов ранее был задержан следователями в рамках уголовного дела о халатности, однако в настоящее время по состоянию здоровья он помещён в больницу. На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу.