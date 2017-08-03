ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 августа 2017 года несколько десятков туристов, отдыхавших на территории туристического комплекса в местности Лемасово на побережье Байкала, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения, на данный момент медицинская помощь оказана 72 отдыхавшим гражданам, в том числе 60 несовершеннолетним, которые госпитализированы в больницы. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, с конца июля на территории туристического комплекса в местности Лемасово Кабанского района отдыхали три больших группы туристов, в том числе проводился танцевальный фестиваль, на который съехались коллективы и участники с детьми из разных регионов нашей страны. 2 августа в послеобеденное время 26 отдыхавших детей и 2-е взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе, рвоту. В течение суток число туристов с похожими симптомами увеличилось до 72 и продолжает расти. По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Исследуются образцы еды, изучаются документы о поставках продукции, меню. Проводятся допросы работников турбазы и пострадавших туристов. Расследование уголовного дела продолжается.