ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 января 2017 года в следственные органы поступила информация о том, что среди бела дня возле одного из жилых домов по улице Родимцева города Оренбурга неизвестный силой затолкал 12-летнюю девочку в багажник автомобиля и увёз её в неизвестном направлении. Девочка успела сделать звонок из багажника автомобиля своей матери. Следственным управлением СК России по Оренбургской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело (пп. «а, д» ч. 2. ст. 126 УК РФ), и организованы поиски ребёнка.

Для этого по инициативе регионального управления Следственного комитета был создан оперативный штаб. Следователи, сотрудники областных УМВД и ГУ МЧС слаженно работали в рамках масштабного плана «Перехват». Информация о розыске и приметах похитителя, а также данных транспортного средства, на котором он мог передвигаться, многократно демонстрировалась в прямом эфире регионального ТВ, распространялась в СМИ, была организована смс-рассылка десяткам тысяч абонентов регионального оператора сотовой связи. Результаты поиска в режиме онлайн актуализировались в социальных сетях, анализировались и проверялись оперативным путем.

Вскоре к поискам подключись более 160 членов различных добровольных волонтерских движений, в том числе «Поисково-спасательный отряд «ОренСпас», и множество неравнодушных местных жителей. Произошедшее вызвало настолько широкий общественный резонанс, что граждане буквально обрывали телефоны дежурных служб и телефонную линию следственного управления «Ребёнок в опасности». Чтобы скорее выйти на след девочки, «поисковики» разделились на группы, искавшие очевидцев и камеры наружного видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент похищения или отследить маршрут злоумышленника; другие заглядывали в каждый двор и квартиру в поисках любых «зацепок». Были отсмотрены гостиничные комплексы, гаражно-строительные кооперативы, автосервисы и лесополосы на территории города и множество других локаций.

Спустя час следователи располагали данными о том, что похититель действовал в одиночку и совершил преступление со второй попытки: за 10 минут до этого он уже пытался увезти с собой на том же авто ещё двух несовершеннолетних девочек, которым удалось отбиться от него. Приметы нападавшего позволили предположить, что это один и тот же человек. Вскоре следователями благодаря информации с камер видеонаблюдения было установлено транспортное средство, его марка, приметы и отдельные цифры его номерного знака. Однако такого номера зарегистрировано не было. По базе данных все похожие автомобили проверялись до тех пор, пока один из них не подошёл под описание. В тот день использовал автомобиль уроженец Пермского края Юрий Тиунов.

В районе 21 часа в ходе поисковых мероприятий в районе городской свалки на проселочной дороге местные жители Булат Байров, Ильдар Салимов и Никита Лапшин обнаружили автомобиль, подходящий под описание, рядом с которым находился мужчина, и передали информацию правоохранителям. По прибытии сотрудников правоохранительных органов в автомобиле была обнаружена похищенная девочка и задержан похититель.

Задержанный Тиунов сперва отрицал свою причастность к похищению ребенка, настаивая на том, что она добровольно села к нему в машину. Однако в результате грамотно проведённых допросов и ряда доказательств, очевидно, указывающих на его вину, он всё-таки сознался в содеянном. Кроме того, чудом спасшиеся девочки опознали Тиунова. В настоящее время ему предъявлено обвинение в похищении ребёнка, по ходатайству следствия судом он заключён под стражу.

Следователями регионального СК России назначено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, изъята и исследуется одежда девочек, которых мужчина пытался затащить в машину. В автомобиле были изъяты ёмкости с различной жидкостью, которой он поил похищенную девочку, предположительно, подавляя её адекватное восприятие происходящего и волю к сопротивлению. Назначено химическое и другие исследования, которые смогут определить содержимое бутылок и наличие наркотических, психотропных или алкогольных веществ в организме похитителя и потерпевшей.

В рамках расследования Тиунов будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных или схожих преступлений в отношении детей как на территории Оренбургской области, так и других субъектов Российской Федерации. К настоящему моменту следователи располагают данными о том, что при проверке Тиунова по ДНК-учётам уже выявлены совпадения с генотипом лица, совершившего в 2011 году преступления против половой неприкосновенности двоих детей на территории Пермского края.

Следственный комитет выразил признательность всем неравнодушным гражданам, чья бдительность помогла найти ребёнка живым и, возможно, предотвратить ещё не одно похищение.