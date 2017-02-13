СК возбудил дело после нападение на сотрудницу "Скорой помощи"в Сургуте
13.02.2017, 21:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По указанию руководства Следственного комитета следственными органами по Ханты-Мансийскому автономному округу по материалам СМИ о нападении на фельдшера "Скорой медицинской помощи" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Как установлено, в ночь с 12 на 13 февраля в Сургуте в квартире одного из домов мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру "Скорой медицинской помощи", которая приехала на вызов.
Сегодня это уже не первый случай нападения на медицинских работников. Ранее сообщалось, что в Ярославле нетрезвый мужчина напал на фельдшера, которая хотела оказать ему помощь. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
Ход расследования этих и других аналогичных уголовных дел о нападениях на врачей взят руководством Следственного комитета на контроль.
Приходится констатировать, что в последнее время люди в белых халатах продолжают оставаться мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать "скорую", и других неприятных ситуаций. В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения.
Сегодня это уже не первый случай нападения на медицинских работников. Ранее сообщалось, что в Ярославле нетрезвый мужчина напал на фельдшера, которая хотела оказать ему помощь. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
Ход расследования этих и других аналогичных уголовных дел о нападениях на врачей взят руководством Следственного комитета на контроль.
Приходится констатировать, что в последнее время люди в белых халатах продолжают оставаться мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать "скорую", и других неприятных ситуаций. В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения.