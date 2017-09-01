ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции ЛДПР Леонид Слуцкий высказался по поводу закрытия российской дипмиссии в Сан-Франциско.

"Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения - это гораздо серьёзнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности.

Уже было заявлено, что Россия будет вынуждена ответить. Но здесь необходимо решить, нужны ли нам симметричные меры, и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь по пути сворачивания дипломатических отношений? Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот, пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - отметил политик.

Глава думского Комитета по международным делам добавил, что глубоко сожалеет о предстоящем закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско.