СЗППК предлагает пассажирам удобную схему пересадки при проезде из Москвы в Великий Новгород и обратно
28.07.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях улучшения качества транспортного обслуживания АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предлагает пассажирам, совершающим поездки из Москвы в Великий Новгород и обратно, воспользоваться удобной схемой пересадки на станции Чудово со скоростного поезда "Сапсан" на поезд пригородного сообщения в соответствии с согласованным расписанием движения поездов на участке Москва – Чудово – Великий Новгород.
Напомним, компания приступила к обслуживанию участка Санкт-Петербург – Великий Новгород электропоездами "Ласточка" 12 января 2017 года. За I полугодие ими воспользовались 269 тыс. пассажиров, в том числе 36% или 97 тыс. человек – на участке Великий Новгород – Чудово.
Следует отметить, что Октябрьская железная дорога – лидер по числу маршрутов, которые обслуживаются скоростными электропоездами "Ласточка". На сегодняшний день АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" обслуживает 6 маршрутов: Санкт-Петербург – Выборг, Санкт-Петербург – Волховстрой, Санкт-Петербург – Луга, Санкт-Петербург – Мельничный Ручей, Санкт-Петербург – Зеленогорск, Санкт-Петербург – Новгород-на-Волхове.
Напомним, компания приступила к обслуживанию участка Санкт-Петербург – Великий Новгород электропоездами "Ласточка" 12 января 2017 года. За I полугодие ими воспользовались 269 тыс. пассажиров, в том числе 36% или 97 тыс. человек – на участке Великий Новгород – Чудово.
Следует отметить, что Октябрьская железная дорога – лидер по числу маршрутов, которые обслуживаются скоростными электропоездами "Ласточка". На сегодняшний день АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" обслуживает 6 маршрутов: Санкт-Петербург – Выборг, Санкт-Петербург – Волховстрой, Санкт-Петербург – Луга, Санкт-Петербург – Мельничный Ручей, Санкт-Петербург – Зеленогорск, Санкт-Петербург – Новгород-на-Волхове.
Источник: РЖД