ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энерготарифы для предприятий Приморского края снизятся на более чем 20%. Об этом во Владивостоке сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время совещания с представителями краевых органов власти.

"Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4,04 до 3,19 рублей за 1 кВт/ч. То есть снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих в регионе предприятий", - отметил Александр Галушка.

Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных Президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития, с принятием закона о снижении энерготарифов "восстанавливается экономическая справедливость" в отношении регионов Дальнего Востока. "По предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объёме до 40 млрд рублей в год. Это ещё один источник инвестиционных ресурсов для развития экономики на Дальнем Востоке", - отметил Александр Галушка.

В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. Самое большое понижение произойдёт на Чукотке – 65%, в Якутии – на 50%, на Сахалине – 46%, Магаданской области – 34%. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.