С 1 по 10 мая РЖД обеспечит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд
16.03.2017, 11:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО "ФПК" (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов "Сапсан". Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов "Сапсан".
Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.
Для иностранных граждан оформление проездных документов производится при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.
Для организации встречи, посадки-высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".
Цель акции - подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.
Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.
Для иностранных граждан оформление проездных документов производится при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.
Для организации встречи, посадки-высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".
Цель акции - подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.