С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов
08.08.2017, 17:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Электробусы гораздо маневреннее троллейбусов, они не мешают другим участникам дорожного движения, а ещё их использование позволит снизить уровень вредных выбросов в воздух.
С 2021 года столица будет приобретать для использования на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта только электробусы. От автобусов с дизельными двигателями внутреннего сгорания откажутся. Об этом на своей странице в социальной сети «В контакте» сообщил Сергей Собянин.
Соответствующее постановление, которое вносит изменения в государственную программу города Москвы «Развитие транспортной системы», приняли на заседании Президиума столичного Правительства.
«На обкатке находится целая линейка различных электробусов, и отечественных, и зарубежных. Зарубежные аналоги показывают лучшее качество и лучшую приспособленность для городских условий, но тем не менее мы надеемся, что наши отечественные производители в ближайшее время смогут создать конкурентную продукцию, — сказал Сергей Собянин. — Мы видим это по их активным усилиям, по тем образцам, которые они предоставляют нам для обкатки в реальных условиях. Поэтому мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить первый конкурс на закупку электробусов».
Использование электробусов позволит снизить уровень вредных выбросов (экологичность — 100 процентов), а также повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте. Это станет возможно за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне. У электробуса есть и другие преимущества — это, например, новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки) и низкие полы без перепадов высоты. А ещё такой транспорт гораздо маневреннее, он не создаёт помех другим участникам дорожного движения, а отсутствие проводов улучшает внешний вид улиц.
Применение электробусов также существенно сократит эксплуатационные расходы и упростит техническое обслуживание подвижного состава. Суммарные затраты на эксплуатацию электробуса ниже, чем у троллейбуса, на 10 процентов.
С 2021 года столица будет приобретать для использования на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта только электробусы. От автобусов с дизельными двигателями внутреннего сгорания откажутся. Об этом на своей странице в социальной сети «В контакте» сообщил Сергей Собянин.
Соответствующее постановление, которое вносит изменения в государственную программу города Москвы «Развитие транспортной системы», приняли на заседании Президиума столичного Правительства.
«На обкатке находится целая линейка различных электробусов, и отечественных, и зарубежных. Зарубежные аналоги показывают лучшее качество и лучшую приспособленность для городских условий, но тем не менее мы надеемся, что наши отечественные производители в ближайшее время смогут создать конкурентную продукцию, — сказал Сергей Собянин. — Мы видим это по их активным усилиям, по тем образцам, которые они предоставляют нам для обкатки в реальных условиях. Поэтому мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить первый конкурс на закупку электробусов».
Использование электробусов позволит снизить уровень вредных выбросов (экологичность — 100 процентов), а также повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте. Это станет возможно за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне. У электробуса есть и другие преимущества — это, например, новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки) и низкие полы без перепадов высоты. А ещё такой транспорт гораздо маневреннее, он не создаёт помех другим участникам дорожного движения, а отсутствие проводов улучшает внешний вид улиц.
Применение электробусов также существенно сократит эксплуатационные расходы и упростит техническое обслуживание подвижного состава. Суммарные затраты на эксплуатацию электробуса ниже, чем у троллейбуса, на 10 процентов.
Источник: Мэрия Москвы