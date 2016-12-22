С начала года на юго-западе Москвы введено в эксплуатацию почти 750 тыс. кв. м недвижимости
22.12.2016, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала 2016 года на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы введено в эксплуатацию 42 объекта капитального строительства общей площадью 746,2 тыс. кв. м, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Среди введенных объектов: поликлиника на 360 посещений в смену, три ДОУ, две школы на 1500 мест, одиннадцать жилых домов, учебный центр ФГУП РЧЦ ЦФО (первый этап), зеркальная мастерская, гараж-стоянка, два торговых центра, кафе, пешеходный переход в районе МГУ им. Ломоносова, заключительный этап транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским проспектом. Выполнена реконструкция газопровода в районе Севастопольского проспекта, улиц Введенского и Болотниковской, построен кабельный коллектор протяженностью 3,44 км.
На контроле Комитета в ЮЗАО находится 117 строящихся объектов.
В этом году на объектах проведено 765 проверок. По итогам проверок выявлено 1714 нарушений – по качеству при производстве строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.
Среди введенных объектов: поликлиника на 360 посещений в смену, три ДОУ, две школы на 1500 мест, одиннадцать жилых домов, учебный центр ФГУП РЧЦ ЦФО (первый этап), зеркальная мастерская, гараж-стоянка, два торговых центра, кафе, пешеходный переход в районе МГУ им. Ломоносова, заключительный этап транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским проспектом. Выполнена реконструкция газопровода в районе Севастопольского проспекта, улиц Введенского и Болотниковской, построен кабельный коллектор протяженностью 3,44 км.
На контроле Комитета в ЮЗАО находится 117 строящихся объектов.
В этом году на объектах проведено 765 проверок. По итогам проверок выявлено 1714 нарушений – по качеству при производстве строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.