ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арест организатора шествия «Бессмертный полк» в украинской Виннице и запрет георгиевской ленточки – свидетельство того, что захватившие Украину силы действуют как наследники нацистов. Об этом заявил председатель Патриотической платформы "Единой России", депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

"Более 600 тысяч украинцев, в жилах которых течёт кровь победителей, не побоялись выйти 9 мая с портретами родных, сражавшихся с фашистами. Среди них были и винничане. За годы оккупации в Виннице были убиты более 42 тысяч мирных жителей. В Виннице было два лагеря для военнопленных, где фашисты и их пособники уничтожали наших соотечественников. Сегодня потомки полицаев пытаются стереть из сознания украинского народа память о нашей общей Победе. Не выйдет. Украинский народ имеет опыт сопротивления, и он должен чувствовать поддержку братского русского народа", – подчеркнул Саблин.

Напомним, 21 мая на Украине по обвинению в государственной измене был арестован 73-летний организатор шествия "Бессмертный полк" Иван Бондарчук. Прокуратура Винницкой области сообщала о следственных мероприятиях в рамках расследования дела о государственной измене.