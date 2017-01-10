ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ректор МГУ Виктор Садовничий сегодня, 10 января, информировал Президента РФ Владимира Путина о ходе реализации программы развития Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, а также о расширении филиальной сети вуза.



Виктор Антонович, как Московский университет закончил 2016 год?

В.Садовничий: Владимир Владимирович, мы очень хорошо завершили учебный год. У нас сейчас более 50 тысяч обучающихся: более 35 тысяч студентов, плюс аспиранты. В прошлом году мы выпустили 10 тысяч, в этом году у нас выпуск поменьше: получается семь с лишним тысяч. Четверть – это отличники.

Мы завершили ряд очень хороших проектов – проекты, связанные с введением нашей Университетской гимназии: построили, набрали уже первых талантливых ребят со всей России. Они учатся, были в «Сириусе».

Только что ввели общежитие на 3000 мест; введён медицинский центр (он европейского уровня по оснащению), несколько корпусов: Ломоносовский, Шуваловский, библиотека. Это 1 миллион квадратных метров практически за пять-семь лет. То есть программа развития, Владимир Владимирович, конечно, нами реализована.

Неплохо в науке мы выступаем. Впервые в истории российских университетов – и даже советских – зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было: третье место в мире, среди тысяч университетов мира Московский университет – третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было.

B.Путин: Стали более объективными.

В.Садовничий: Да.

Владимир Владимирович, мы реализовали Ваши указания, создали наш рейтинг, он начал работать, называется «Московский международный рейтинг». В сентябре покажем первый результат – мы обсуждали это на Совете по науке и образованию; объявим результаты уже нашего рейтинга, в том числе по зарубежным университетам.

В.Путин: А как работают филиальные сети?

В.Садовничий: Филиалы у нас уникальны. У нас шесть филиалов. Посмотрите, вот Севастополь, это Лазаревские казармы, мы их полностью реконструировали. Филиал работает с 1999 года, 700 студентов сейчас там обучаются. Это спортивный комплекс, такого комплекса на Юге России нет: вышка десятиметровая, бассейн. Это – научный кампус, учебные корпуса.

Вообще, филиал в Севастополе, когда ещё он был в то время, – нам очень мешали: не давали лицензии и пытались нас вытеснить. Мы применяли личные связи. Те руководители образования, которые сейчас уже у нас живут, – они помогали, и мы спасли его в то время. Он был в трудной ситуации – сейчас филиал хорошо живёт.

В.Путин: Специализация там есть?

В.Садовничий: Там 5 факультетов: математика, экономика, география, русский язык, физика.

В.Путин: Полноценный абсолютно филиал?

В.Садовничий: Да.

Наш филиал в Астане, я недавно там был: по указанию Президента Назарбаева создали научное подразделение, он меня просил приехать. Кроме филиала, мы участвуем в [научной работе] президентского центра в Астане.

Вот наш филиал в Ташкенте. Создан по просьбе Президента Каримова, работает с 2006 года.

Вот наш филиал в Баку, построен отдельный кампус, наверное – лучший университет в Азербайджане. Здесь 6 факультетов, 500 студентов – элита Азербайджана.

Всего у нас 3 тысячи студентов [учатся в филиалах]. Важно, что мы учим на русском языке, диплом МГУ, – и они остаются работать в республиках. То есть мы готовим друзей, мы надеемся.

Вот наш филиал в Душанбе, хорошо работает с 2010 года.

И филиал открыт в этом году в…

В.Путин: В Ереване, в Армении.

В.Садовничий: Президент курировал это.

Президенты курируют все филиалы лично. В целом это успех нашей миссии – я считаю это миссией.

Это Китай. Согласно Вашей договорённости с руководством мы открываем совместный университет в Шэньчжэне. Китайская сторона хочет построить вот такое здание – повторить МГУ. Заложили камень, получили лицензию, занятия начнутся с сентября. Это будет совместный университет Московского университета и Пекинского политеха – первый вообще в истории наших отношений совместный университет двух стран.

И ещё, Владимир Владимирович, после Вашей поездки в Словении тоже будет филиал Московского университета.

Очень сильные связи с Ираном. Мы подписали 37 соглашений с Ираном, открыли несколько центров Ломоносова.

Мы ведём такое наступление, как институты Конфуция китайские: мы открываем центры Ломоносова. Вот здесь центры…

В.Путин: В Ливане, в Италии.

В.Садовничий: Да.