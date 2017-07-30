Самолет-амфибия Бе-200ЧС заступил на боевое дежурство в Геленджике
30.07.2017, 19:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня самолёт-амфибия Бе-200ЧС Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для усиления группировки во время пожароопасного периода заступил на боевое дежурство в аэропорту Геленджика. Он будет прикрывать не только город-курорт, но и близлежащую территорию Краснодарского края.
"Самолёт прибыл на дежурство для реагирования на возникающие пожары, - отметил командир экипажа Олег Попов. - Воздушное судно будет осуществлять мониторинг и ликвидацию возможных природных пожаров на территории региона".
Самолёт-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоёмах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении состоят в высокой скороподъёмности судна, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.
Сейчас на территории Геленджика находятся 2 вертолёта КА-32 и МИ-8.
"Самолёт прибыл на дежурство для реагирования на возникающие пожары, - отметил командир экипажа Олег Попов. - Воздушное судно будет осуществлять мониторинг и ликвидацию возможных природных пожаров на территории региона".
Самолёт-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоёмах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении состоят в высокой скороподъёмности судна, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.
Сейчас на территории Геленджика находятся 2 вертолёта КА-32 и МИ-8.
Источник: МЧС РФ