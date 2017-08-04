ОРЕАНДА-НОВОСТИ В тушении природных пожаров на территории Якутии работает самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России под руководством опытного экипажа. За плечами лётчиков – работа по тушению природных пожаров практически по всей России: в Иркутской области, Бурятии, Хабаровском крае, Амурской области.



«Накануне наш борт применялся в тушении лесного пожара в Вилюйском районе. За прошедшие сутки совершено 10 сбросов, на очаги природного пожара сброшено более 50 тонн воды.



Эффективность тушения природных пожаров во многом зависит от взаимодействия авиации и наземных групп. Наша задача – сбросить на кромки лесного пожара тонны воды, а уже после работы самолета подключаются группировки с земли и ликвидируют очаги», - говорит командир воздушного судна Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Александр Пустовой.



Александр Анатольевич уже двенадцать лет управляет многофункциональным самолетом-амфибией, благодаря работе его экипажа ликвидированы десятки лесных пожаров в различных уголках страны.



Якутской территориальной подсистемой РСЧС осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. За прошедшие сутки произведено увеличение наземной группировки сил для тушения лесных пожаров. На данный момент в борьбе с природными пожарами задействовано более 600 человек и свыше 40 единиц техники.



На территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и особый противопожарный режим. В период действия режима ЧС в лесах или особого противопожарного режима, посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.



Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет.