ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самолёт Ил-76 МЧС России, оснащённый выливными авиационными приборами, приступил к тушению лесных пожаров на территории заповедника «Хосровский лес» в Армении. На данный момент совершено уже два сброса воды общей массой более 42 тонн, и работа продолжается.

На сегодняшний день в заповеднике зафиксировано 10 термоточек. Основная задача экипажа Ил-76 МЧС России - локализовать пожары и не допустить распространения огня. Экипаж самолёта подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Накануне, в связи с запросом Правительства Республики Армения, Правительство РФ поручило МЧС России направить самолёт Ил-76 в Республику Армения для тушения лесных пожаров на территории заповедника «Хосровский лес».