Самолет Ил-76 МЧС сбросил более 250 тонн воды на очаги пожаров в Армении
15.08.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, в течение первого дня работы, самолёт Ил-76 МЧС России сбросил более 250 тонн воды на очаги пожаров в Армении. Благодаря совершённым шести вылетам воздушного судна МЧС России удалось локализовать наиболее сильные очаги возгораний на территории заповедника "Хосровский лес".
Основная задача экипажа Ил-76 МЧС России - локализовать пожары и не допустить распространения огня. Экипаж самолёта подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Накануне, в связи с запросом Правительства Республики Армения, Правительство РФ поручило МЧС России направить самолёт Ил-76 в Республику Армения для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес".
Основная задача экипажа Ил-76 МЧС России - локализовать пожары и не допустить распространения огня. Экипаж самолёта подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Накануне, в связи с запросом Правительства Республики Армения, Правительство РФ поручило МЧС России направить самолёт Ил-76 в Республику Армения для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес".
Источник: МЧС РФ