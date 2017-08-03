Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о субсидировании кредитов на 20,8 млрд. руб.
03.08.2017, 20:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке".
Программа является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) и реализуется Минэкономразвития РФ.
Лимит средств на выдачу кредитов на льготных условиях на 2017 г. на Сбербанк установлен в размере 20,8 млрд. руб.
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров отметил: "Предоставление льготных кредитов в рамках Программы открывает значительные возможности в обеспечении доступности долгосрочного инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса".
Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на следующих льготных условиях:
Сумма кредита: от 5 млн. руб. до 1 млрд. рублей включительно;
Цель кредитования: реализация инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации;
Процентная ставка: размер ставки для субъектов малого предпринимательства - не более 10,6% и не более 9,6% для субъектов среднего предпринимательства. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют;
Срок кредита: до 5 лет;
Обеспечение: в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта.
Программа является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) и реализуется Минэкономразвития РФ.
Лимит средств на выдачу кредитов на льготных условиях на 2017 г. на Сбербанк установлен в размере 20,8 млрд. руб.
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров отметил: "Предоставление льготных кредитов в рамках Программы открывает значительные возможности в обеспечении доступности долгосрочного инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса".
Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на следующих льготных условиях:
Сумма кредита: от 5 млн. руб. до 1 млрд. рублей включительно;
Цель кредитования: реализация инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации;
Процентная ставка: размер ставки для субъектов малого предпринимательства - не более 10,6% и не более 9,6% для субъектов среднего предпринимательства. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют;
Срок кредита: до 5 лет;
Обеспечение: в соответствии с условиями выбранного кредитного продукта.
Источник: Сбербанк