ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Анастасия» завершил проходку правого перегонного тоннеля на северо-восточном участке Третьего пересадочного контура. В ближайшее время должен закончить работу и ТПМК «Альмира», который прокладывает левый перегонный тоннель.

Щит «Анастасия» (Herrenknecht S-771) начал строительство в конце августа 2016 года, а «Альмира» (Herrenknecht S-772) — в середине октября прошлого года. Комплексам предстояло построить участок перегонных тоннелей протяжённостью порядка 1150 метров. Работы велись в сложных гидрогеологических условиях.

«Строителям потребовалось дополнительно применить локальное замораживание грунтов для завершения строительства демонтажного котлована», — рассказал представитель компании, ведущей работы.

Станция «Лефортово» откроется на территории одноименного района возле кинотеатра «Спутник».

Сейчас метростроевцы перекладывают инженерные коммуникации и готовятся к проходке перегонных тоннелей к станции «Авиамоторная». Пуск первого щита запланирован на сентябрь этого года.



