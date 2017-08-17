Щит завершил проходку правого перегонного тоннеля к станции метро "Лефортово"
Щит «Анастасия» (Herrenknecht S-771) начал строительство в конце августа 2016 года, а «Альмира» (Herrenknecht S-772) — в середине октября прошлого года. Комплексам предстояло построить участок перегонных тоннелей протяжённостью порядка 1150 метров. Работы велись в сложных гидрогеологических условиях.
«Строителям потребовалось дополнительно применить локальное замораживание грунтов для завершения строительства демонтажного котлована», — рассказал представитель компании, ведущей работы.
Станция «Лефортово» откроется на территории одноименного района возле кинотеатра «Спутник».
Сейчас метростроевцы перекладывают инженерные коммуникации и готовятся к проходке перегонных тоннелей к станции «Авиамоторная». Пуск первого щита запланирован на сентябрь этого года.