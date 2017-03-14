Сдать ЕГЭ досрочно в Москве можно будет в 25 пунктах
14.03.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В досрочном периоде Единого государственного экзамена (ЕГЭ) примут участие более 4500 человек. Около двух тысяч из них — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Об этом сообщил заместитель директора Московского центра качества образования, руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Сдать экзамен досрочно можно будет в 25 пунктах. Один из них организуют на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.
«Во всех пунктах проведения экзаменов досрочного периода ЕГЭ будет проходить с применением технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена», — рассказал Андрей Постульгин.
Досрочно сдать ЕГЭ в этом году можно с 23 марта по 14 апреля. Основной период аттестации пройдёт с 29 мая по 1 июля. Оба этапа начнутся с экзаменов по географии и информатике.
Сдать экзамен досрочно можно будет в 25 пунктах. Один из них организуют на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.
«Во всех пунктах проведения экзаменов досрочного периода ЕГЭ будет проходить с применением технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена», — рассказал Андрей Постульгин.
Досрочно сдать ЕГЭ в этом году можно с 23 марта по 14 апреля. Основной период аттестации пройдёт с 29 мая по 1 июля. Оба этапа начнутся с экзаменов по географии и информатике.