Сдать ёлки на переработку можно в 13 московских парках
11.01.2017, 14:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К акции «Ёлочный круговорот — 2017» присоединились 12 московских природных территорий. Теперь сдать новогоднюю ёлку на переработку можно не только в Битцевском лесу, но и в парках «Кузьминки-Люблино» и «Измайлово», экошколе «Кусково», ландшафтном заказнике «Тёплый Стан», в Серебряном бору и на других особоохраняемых территориях.
Полный список адресов опубликован на сайте ГПБУ «Мосприрода». Акция продлится с 11 по 15 января.
Сдать на переработку можно ели, сосны и пихты. При этом на них не должно быть мишуры и украшений.
Все принесённые деревья переработают в щепу, которая станет основой нового растительного грунта. Если же отнести ёлку в обычный контейнер во дворе, она попадёт на мусорный полигон, где нет условий для её естественного разложения.
Полный список адресов опубликован на сайте ГПБУ «Мосприрода». Акция продлится с 11 по 15 января.
Сдать на переработку можно ели, сосны и пихты. При этом на них не должно быть мишуры и украшений.
Все принесённые деревья переработают в щепу, которая станет основой нового растительного грунта. Если же отнести ёлку в обычный контейнер во дворе, она попадёт на мусорный полигон, где нет условий для её естественного разложения.