Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции РФ
18.02.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции России.
С момента создания в 1919 году и на протяжении вот уже почти 100 лет данная структура имеет особый статус, представляя собою высокоорганизованную правоохранительную систему. Ведомства призваны выполнять сложную и ответственную миссию: рискуя своей жизнью обеспечивать безопасность граждан и охранять правопорядок на воздушных, а также железнодорожных и водных магистралях страны.
Сотрудники транспортной полиции неоднократно становились образцами мужества, героизма и верного служения долгу.
С момента создания в 1919 году и на протяжении вот уже почти 100 лет данная структура имеет особый статус, представляя собою высокоорганизованную правоохранительную систему. Ведомства призваны выполнять сложную и ответственную миссию: рискуя своей жизнью обеспечивать безопасность граждан и охранять правопорядок на воздушных, а также железнодорожных и водных магистралях страны.
Сотрудники транспортной полиции неоднократно становились образцами мужества, героизма и верного служения долгу.