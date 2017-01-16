Секретариат ОДКБ выразил соболезнования в связи с последствиями авиакатастрофы в Киргизии
16.01.2017, 13:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Секретариат ОДКБ глубоко скорбит в связи с последствиями авиакатастрофы в районе международного аэропорта Манас, повлёкшей за собой несколько десятков жертв среди местных жителей и значительные разрушения.
"Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, с глубокой обеспокоенностью отмечаем многократно возросшую угрозу терроризма для международного мира, безопасности и суверенитета государств.
Вновь заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, подчеркиваем, что никаким террористическим актам не может быть оправдания по идеологическим, религиозным, политическим, расовым, этническим либо другим мотивам.
Считаем несовместимыми с нормами морали, гуманизма и духовности массовые убийства террористами мирных граждан, варварское разрушение памятников истории, осквернение религиозных святынь.
Будучи убежденными в необходимости консолидации усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с терроризмом, выступаем за формирование широкой коалиции на основе положений Устава ООН, норм и принципов международного права без политизации и предварительных условий. Призываем все государства неукоснительно выполнять требования антитеррористических резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Приоритетной видим задачу решительного пресечения деятельности террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), развязавшей жестокое кровопролитие во многих странах и представляющей угрозу для всего человечества.
Констатируем рост угроз безопасности в Центральной Азии, связанных с повышением активности ИГИЛ, Движения Талибан, Аль-Каиды и других террористических организаций на территории Афганистана, что ведет к всплеску напряженности на южных рубежах ОДКБ, напрямую угрожая дестабилизации ситуации в зоне ее ответственности.
Считаем, что поддержанию стабильности на Евразийском пространстве и в мире в целом будет способствовать дальнейшее развитие сотрудничества в рамках существующих региональных структур и расширение взаимодействия государств по вопросам борьбы с терроризмом как на политическом уровне, так и на уровне специальных служб, профильных министерств и ведомств.
Большое значение придаем дальнейшему усилению комплексных мер противодействия идеологии международного терроризма и религиозного экстремизма.Убеждены, что для укрепления гражданского иммунитета к распространению радикальных идей необходимо дополнить усилия государственных компетентных органов потенциалом общественных структур, СМИ и религиозных конфессий", - говорится в заявлении.
"Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, с глубокой обеспокоенностью отмечаем многократно возросшую угрозу терроризма для международного мира, безопасности и суверенитета государств.
Вновь заявляем о своем решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, подчеркиваем, что никаким террористическим актам не может быть оправдания по идеологическим, религиозным, политическим, расовым, этническим либо другим мотивам.
Считаем несовместимыми с нормами морали, гуманизма и духовности массовые убийства террористами мирных граждан, варварское разрушение памятников истории, осквернение религиозных святынь.
Будучи убежденными в необходимости консолидации усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с терроризмом, выступаем за формирование широкой коалиции на основе положений Устава ООН, норм и принципов международного права без политизации и предварительных условий. Призываем все государства неукоснительно выполнять требования антитеррористических резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Приоритетной видим задачу решительного пресечения деятельности террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), развязавшей жестокое кровопролитие во многих странах и представляющей угрозу для всего человечества.
Констатируем рост угроз безопасности в Центральной Азии, связанных с повышением активности ИГИЛ, Движения Талибан, Аль-Каиды и других террористических организаций на территории Афганистана, что ведет к всплеску напряженности на южных рубежах ОДКБ, напрямую угрожая дестабилизации ситуации в зоне ее ответственности.
Считаем, что поддержанию стабильности на Евразийском пространстве и в мире в целом будет способствовать дальнейшее развитие сотрудничества в рамках существующих региональных структур и расширение взаимодействия государств по вопросам борьбы с терроризмом как на политическом уровне, так и на уровне специальных служб, профильных министерств и ведомств.
Большое значение придаем дальнейшему усилению комплексных мер противодействия идеологии международного терроризма и религиозного экстремизма.Убеждены, что для укрепления гражданского иммунитета к распространению радикальных идей необходимо дополнить усилия государственных компетентных органов потенциалом общественных структур, СМИ и религиозных конфессий", - говорится в заявлении.