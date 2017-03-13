Сенатор Косачев считает продление санкций против России "долгоиграющим сценарием"
13.03.2017, 20:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что очередное продление Советом ЕС санкций против физических и юридических лиц России и Украины, якобы ответственных за "подрыв территориальной целостности Украины", - это долгоиграющий сценарий.
"А потому смысла реагировать на него политически, разумеется, нет", - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Тем не менее, считает Косачев, интересно следить за эволюцией санкционной темы: если изначально рестрикции должны были "дать решительный отпор" России, то затем их целью стало заставить её "одуматься" и убедить в том, что продолжение Москвой прежней политики будет обходиться ей слишком дорого.
"Но чем дальше, тем больше санкции стали отрываться от собственно их объекта, России, и начали обслуживать сугубо внутренние цели, став, по сути, самоцелью. Главная цель - это демонстрация единства ЕС", - добавил он.
Причём чем больше проблем с этим единством, тем больше желания его демонстрировать, подчеркнул Косачев. "Ну и, помимо этого, санкции должны показать, что ЕС хоть что-то предпринимает в ситуации с украинским кризисом", - сказал парламентарий.
По мнению сенатора, привязав часть санкций к крымской теме, Брюссель обрёк себя на вечный санкционный режим. "Как ЕС будет выкручиваться из этого через несколько лет, когда уже самому последнему человеку в Европе станет ясно, что Крым - это навсегда, конечно, интересно. Но пока неактуально", - заключил Косачев.
Ранее Совет Евросоюза на полгода, до 15 сентября, продлил действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины.
"А потому смысла реагировать на него политически, разумеется, нет", - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Тем не менее, считает Косачев, интересно следить за эволюцией санкционной темы: если изначально рестрикции должны были "дать решительный отпор" России, то затем их целью стало заставить её "одуматься" и убедить в том, что продолжение Москвой прежней политики будет обходиться ей слишком дорого.
"Но чем дальше, тем больше санкции стали отрываться от собственно их объекта, России, и начали обслуживать сугубо внутренние цели, став, по сути, самоцелью. Главная цель - это демонстрация единства ЕС", - добавил он.
Причём чем больше проблем с этим единством, тем больше желания его демонстрировать, подчеркнул Косачев. "Ну и, помимо этого, санкции должны показать, что ЕС хоть что-то предпринимает в ситуации с украинским кризисом", - сказал парламентарий.
По мнению сенатора, привязав часть санкций к крымской теме, Брюссель обрёк себя на вечный санкционный режим. "Как ЕС будет выкручиваться из этого через несколько лет, когда уже самому последнему человеку в Европе станет ясно, что Крым - это навсегда, конечно, интересно. Но пока неактуально", - заключил Косачев.
Ранее Совет Евросоюза на полгода, до 15 сентября, продлил действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины.