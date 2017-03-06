Сенатор: сотрудничество между регионами РФ и Египта может стать достаточно перспективным
06.03.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Достаточно перспективным могло бы стать межрегиональное сотрудничество между регионами Российской Федерации и Арабской Республики Египет, считает председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
По мнению сенатора, состоявшиеся встречи в рамках официального визита делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко подтвердили большой потенциал этого направления, а главное — желание наших стран его развивать. «Межрегиональное сотрудничество открывает большие возможности. По опыту взаимодействия с другими странами, половина и более товарооборота может обеспечиваться за счет прямых связей между регионами».
По словам Михаила Щетинина, учитывая наличие политической поддержки со стороны государств, регионы могут находить подходящих партнёров, исходя из своих экономических потребностей, наличия общей базы для сотрудничества.
Принявший участие в переговорах в составе делегации Совета Федерации председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев высказал заинтересованность в росте связей региона с Египтом. «У нас есть взаимный интерес с египетскими партнерами в сфере машиностроения, промышленного производства, в туристической области. Эти направления сотрудничества носят взаимовыгодный характер, их развитие даст дополнительные заказы предприятиям, обеспечит рабочие места, рост инвестиций», — отметил законодатель.
По мнению сенатора, состоявшиеся встречи в рамках официального визита делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко подтвердили большой потенциал этого направления, а главное — желание наших стран его развивать. «Межрегиональное сотрудничество открывает большие возможности. По опыту взаимодействия с другими странами, половина и более товарооборота может обеспечиваться за счет прямых связей между регионами».
По словам Михаила Щетинина, учитывая наличие политической поддержки со стороны государств, регионы могут находить подходящих партнёров, исходя из своих экономических потребностей, наличия общей базы для сотрудничества.
Принявший участие в переговорах в составе делегации Совета Федерации председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев высказал заинтересованность в росте связей региона с Египтом. «У нас есть взаимный интерес с египетскими партнерами в сфере машиностроения, промышленного производства, в туристической области. Эти направления сотрудничества носят взаимовыгодный характер, их развитие даст дополнительные заказы предприятиям, обеспечит рабочие места, рост инвестиций», — отметил законодатель.