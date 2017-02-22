Сенаторы принимают участие в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
22.02.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Члены Совета Федерации принимают участие в работе шестнадцатого зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которое проходит в Вене 22–25 февраля.
В составе российской парламентской делегации — первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, который выступит на заседании Общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности на тему «Транснациональная безопасность в зоне ОБСЕ: противодействие терроризму». По словам сенатора, Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и неделимой системы общеевропейской безопасности и заинтересована в укреплении ее роли и авторитета. Парламентарий подчеркивает, что происходящие в мире события требуют объединения усилий международного сообщества для формирования широкого антитеррористического фронта, с инициативой по созданию которого выступил Президент России Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г.
Сенаторы примут участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ – по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Кроме того пройдет пленарное заседание ПА ОБСЕ и специальное обсуждение по теме «Защита прав человека во времена кризиса».
В рамках сессии запланированы встречи российских парламентариев с Председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, Генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой, а также ряд двусторонних встреч с национальными делегациями – участниками зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе с делегацией США.
В составе российской парламентской делегации — первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, который выступит на заседании Общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности на тему «Транснациональная безопасность в зоне ОБСЕ: противодействие терроризму». По словам сенатора, Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и неделимой системы общеевропейской безопасности и заинтересована в укреплении ее роли и авторитета. Парламентарий подчеркивает, что происходящие в мире события требуют объединения усилий международного сообщества для формирования широкого антитеррористического фронта, с инициативой по созданию которого выступил Президент России Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г.
Сенаторы примут участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ – по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Кроме того пройдет пленарное заседание ПА ОБСЕ и специальное обсуждение по теме «Защита прав человека во времена кризиса».
В рамках сессии запланированы встречи российских парламентариев с Председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, Генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой, а также ряд двусторонних встреч с национальными делегациями – участниками зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе с делегацией США.