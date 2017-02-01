Сергей Габестро: о "дальневосточном гектаре" знают более 60% россиян
01.02.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О «дальневосточном гектаре» знают более 60 процентов граждан. Об это заявил председатель Общественного совета Минвостокразвития России, председатель Комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства в Дальневосточном федеральном округе Сергей Габестро.
«Более 60 процентов граждан знают о программе «дальневосточный гектар». Такие данные получены благодаря социологическому опросу, проведенному Общественным советом Минвостокразвития. Причём почти каждый четвёртый участник опроса отметил, что он хорошо информирован об этом уникальном проекте, – дал комментарий Сергей Габестро, - Больше всего знают о программе люди среднего возраста. То есть трудоспособное население, твердо стоящее на ногах».
Как отметил председатель Общественного совета Минвостокразвития, опрос проводился в различных регионах. Он отметил, что среди тех, кто проявил заинтересованность в получении гектара, высказывались сомнения в связи с тем, что гектары могут быстро закончиться или что трудно будет добраться на свой участок земли.
«Нужно больше информировать людей об этом проекте. Давать информацию о том, какие существуют меры поддержки, какие возможности формируются на востоке страны. Интерес есть, но ещё есть и опасения, - прокомментировал он данные опроса, - Задача общественности, в том числе Общественного совета Минвостокразвития, рассказывать как можно больше о том, что сейчас происходит в дальневосточных регионах, что можно делать на своем гектаре, как его можно получить – одним словом, чтобы максимальное количество людей владели информацией и не упустили возможность получить бесплатно землю».
«Более 60 процентов граждан знают о программе «дальневосточный гектар». Такие данные получены благодаря социологическому опросу, проведенному Общественным советом Минвостокразвития. Причём почти каждый четвёртый участник опроса отметил, что он хорошо информирован об этом уникальном проекте, – дал комментарий Сергей Габестро, - Больше всего знают о программе люди среднего возраста. То есть трудоспособное население, твердо стоящее на ногах».
Как отметил председатель Общественного совета Минвостокразвития, опрос проводился в различных регионах. Он отметил, что среди тех, кто проявил заинтересованность в получении гектара, высказывались сомнения в связи с тем, что гектары могут быстро закончиться или что трудно будет добраться на свой участок земли.
«Нужно больше информировать людей об этом проекте. Давать информацию о том, какие существуют меры поддержки, какие возможности формируются на востоке страны. Интерес есть, но ещё есть и опасения, - прокомментировал он данные опроса, - Задача общественности, в том числе Общественного совета Минвостокразвития, рассказывать как можно больше о том, что сейчас происходит в дальневосточных регионах, что можно делать на своем гектаре, как его можно получить – одним словом, чтобы максимальное количество людей владели информацией и не упустили возможность получить бесплатно землю».