ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 января состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте вызовов и угроз региональной и международной безопасности, исходящих от растущего на этом обширном пространстве конфликтного потенциала.

Особое внимание в этой связи было уделено обстановке в Сирии. При этом была подтверждена принципиальная позиция Москвы и Аммана в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчёркнута необходимость скоординированных усилий в борьбе с действующими на её территории террористическими группировками. Была акцентирована безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса через широкий межсирийский диалог без предварительных условий и при активном международном сопровождении. Отмечен вклад в налаживание инклюзивного переговорного процесса, возобновление которого планируется 8 февраля в Женеве, организованной по российской инициативе 23-24 января в Астане встречи представителей Правительства САР и вооруженных группировок, заключивших 29 декабря 2016 г. соглашение о прекращении боевых действий в Сирии. Подчёркнута также важность наращивания объёмов гуманитарной помощи пострадавшему населению и сирийским беженцам в соседних странах, включая Иорданию.

По ситуации в Ираке была выражена поддержка усилий правительства этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице ИГИЛ. Одновременно отмечено, что решение глубинных проблем Ирака, раздираемого многолетним внутренним конфликтом, может быть достигнуто только на основе инклюзивного диалога с участием всех действующих в правовом поле политических сил и этноконфессиональных групп. Была также подчёркнута важность сохранения Ирака как единого федеративного государства и обеспечения его суверенитета.