ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Украинское руководство, создаётся ощущение, не заинтересовано в решении конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, задавая вопрос главе МИД России Сергею Лаврову во время "правительственного часа" в Госдуме.

"Обстановка на Украине и вокруг неё не внушает оптимизм. Создаётся ощущение, что в урегулировании ситуации не заинтересована ни руководство Украины, ни ведущие мировые игроки за исключением России. Возможно ли изменение этого негативного вектора в связи с приходом к власти в США Трампа, а также предстоящей сменой ряда европейских политиков? На сколько договороспособен режим в Киеве?", - спросил Шаманов.

Он добавил, что в пользу недоговороспособности украинского режима говорит последнее заявление Петра Порошенко о том, что Киев не предпримет ни единственного шага по урегулированию "минских договорённостей" пока не будет взят полный контроль над всеми участками российско-украинской границы. Шаманов напомнил, что недавно также Аваков заявил о том, что необходимо готовиться к силовому возвращению Юго-Востока Украины и Крыма.

Лавров отметил, что в Европе понимают нежелание Киева выполнять минские договорённости. Украинские руководители, по словам министра, понимают, что как только у них установится мир и тишина с них потребуют то, что они обещали.