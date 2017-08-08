ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 августа в Маниле Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в министерской встрече стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и 24-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).



На совещании по линии ВАС приоритетное внимание было уделено вопросам подготовки и содержательного наполнения 12-го Восточноазиатского саммита на Филиппинах в ноябре текущего года. Партнеры поддержали российскую инициативу принятия лидерами декларации о предотвращении распространения террористической идеологии.



Состоялся обмен мнениями по тематике дальнейшего развития многостороннего диалога о совершенствовании архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Принято решение о переводе экспертной дискуссии по этой теме на постоянную основу в Джакарту с подключением постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН и руководителей профильных подразделений МИД. Участники рассмотрели ключевые аспекты взаимодействия на основных направлениях практической деятельности ВАС: энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование и обеспечение взаимосвязанности.



Сессия АРФ была посвящена консолидации усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, расширению мер доверия и наращиванию сотрудничества в таких сферах, как антитеррор, укрепление режима ядерного нераспространения, обеспечение безопасности использования информационно-коммуникационных технологий. Одобрены заявления по борьбе с наркотиками и по противодействию незаконному, нерегистрируемому и нерегулируемому рыбному промыслу.



В ходе состоявшихся мероприятий обсужден широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, включая наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом, ситуации на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море.



Российская сторона приветствовала приглашение Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Р.К.Алимова на мероприятия по случаю пятидесятилетия АСЕАН, выразила поддержку дальнейшему развитию связей между ШОС и Ассоциацией.



С.В.Лавров провел ряд двусторонних встреч с участниками мероприятий по линии ВАС и АРФ.