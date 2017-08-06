ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа в Маниле «на полях» регионального форума АСЕАН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.



Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования.



Рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений.