Сергей Лавров провёл встречу с Министром иностранных дел Турции
06.08.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа в Маниле «на полях» регионального форума АСЕАН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.
Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования.
Рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений.
Источник: http://www.mid.ru